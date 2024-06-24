غليزان: الدرك يطيح بـ 9 مروجين ويحجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكن أفراد الدرك الوطني بغليزان من الإطاحة بمروجي المخدرات والأقراص المهلوسة. في إطار عمليات المداهمات المبرمجة من طرف قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان خلال نهاية الأسبوع الفارط. من أجل حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على السكينة العمومية ووضع حد لشبكات الإجرام.

وتمكن أفراد وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة خلال تفتيش مختلف ركاب سيارات الأجرة والحافلات وكذا المركبات السياحية ومداهمة أوكار الجريمة. من حجز 2353 قرص مهلوس نوع إكستازي من مختلف الألوان والأشكال. 2365 قرص نوع بريقابالين 300مغ، 15 قرص مهلوس نوع باركيديل. 101 غرام من الكيف المعالج، مبالغ مالية مقدرة بـــــ12 مليون و650 سنتيم، 15 هاتف نقال و04 سيارات سياحية.

كما تم توقيف 09 أشخاص من مختلف الأعمار أغلبهم كانوا ينقلون هذه السموم على متن وسائل نقل المسافرين من إحدى الولايات الغربية بإتجاه الولايات الوسطى والشرقية للمتاجرة بها. وفور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم والمحجوزات أمام السلطات القضائية المختصة