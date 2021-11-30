غليزان: العثور على جثة ستيني متوفي منذ 3 أيام بمسكنه

تدخلت مساء اليوم عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة عمي موسى لتحويل جثة ستيني لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المختلط لعمي موسى، بعدما عثر عليه ميتا داخل مسكنه الواقع بشارع الاخوة طالب، غير بعيد عن محطة سيارات الأجرة وسط عمي موسى.

الضحية يبلغ 67 سنة و يعيش وحيدا في هذا المسكن، وكان قد غاب عن الأنظار منذ 3 أيام . وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة قبل الترخيص بدفنها .

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تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية تيبازة من إنتشال جثة شخص مجهول الهوية كان عالقا بين الصخور في حي الكتيبة اليوسفية.

وحسب بيان للدرك الوطني، فقد تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسماعيل مكالمة هاتفية مفادها وجود جثة لفظها البحر عالقة بين الصخور بحي الكتيبة اليوسفية “الواجهة البحرية” بلدية بوسماعيل ولاية تيبازة.

وأضاف البيان، أنه تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان بعد الإتصال بمصالح الحماية المدنية. وعند الوصول تبين أن الأمر يتعلق بجثة متعفنة ومنهوشة لفظتها أمواج البحر.

وتعود الجثة لشخص مجهول الهوية من جنس ذكر، يظهر أنه في العشرينيات من العمر، وحسب المعاينات الأولية للطبيب المناوب فالوفاة حدثت قبل حوالي شهر واحد.

بالمقابل تم نقل الجثة من طرف أفراد الحماية المدنية ببوسماعيل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة. وقد تم إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة، أين أمر بفتح تحقيق في القضية.

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تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على جثة الطفل المفقود بشاطئ العقيد عباس في تيبازة، بعد عملية بحث وتمشيط لثلاثة أيام متتالية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم على الساعة 9 و 40 د إنتشال الضحية من طرف مصالح الحماية. بقيادة مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

ويبلغ الضحية من العمر 07 سنوات، حيث فقد بالمكان المسمى “شاطئ العقيد عباس”، ببلدية دواودة، وتم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للبحث عنه.