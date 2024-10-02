غليزان: ترحيل 29 عائلة بحي أولاد العربي بجديوية إلى سكنات لائقة

قامت مصالح دائرة جديوية بولاية غليزان، بمعية مصالح بلدية جديوية، بترحيل 26 عائلة، صبيحة اليوم الأربعاء، من القرية الفلاحية بأولاد العربي إلى مساكن لائقة مع هدم سكناتهم الهشة.

في إطار القضاء على البناء الفوضوي والسكن الهش RHP، وكذا تحسين ظروف الساكنة وحمايتهم من خطر الفياضانات.

العملية تمت تحت إشراف السيدة رئيس الدائرة، بمعية رئيس المجلس الشعبي لبلدية جديوية. السلطات المحلية الأمنية والعسكرية، الحماية المدنية ومختلف المصالح المختصة.

وتم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية لمختلف المصالح التقنية لبلديات دوائر جديوية، وادي رهيو والحمادنة.