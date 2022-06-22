غليزان: تفحم شخصين بعد احتراق سيارة بواد الجمعة

لقي شخصان حتفهما احتراقا داخل سيارة، في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب بواد الجمعة بولاية غليزان.

وفي هذا السياق، تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة الحمادنة لأجل حادث مرور تبعه احتراق سيارة سياحية كان على متنها شخصين وهما رجل وإمرأة تفحمت جثتهما كليا كان محصورين بداخلها

وتمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية بشاحنة نتيجة قوة الاصطدام، كما أخمدت مصالح الحماية الحريق.

كما تدخلت الشرطة العلمية التابعة لدرك الوطني ليتم تحويلهما إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.

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