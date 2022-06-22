غليزان: تفحم شخصين بعد احتراق سيارة بواد الجمعة
لقي شخصان حتفهما احتراقا داخل سيارة، في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب بواد الجمعة بولاية غليزان.
وفي هذا السياق، تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة الحمادنة لأجل حادث مرور تبعه احتراق سيارة سياحية كان على متنها شخصين وهما رجل وإمرأة تفحمت جثتهما كليا كان محصورين بداخلها
وتمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية بشاحنة نتيجة قوة الاصطدام، كما أخمدت مصالح الحماية الحريق.
كما تدخلت الشرطة العلمية التابعة لدرك الوطني ليتم تحويلهما إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.
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غليزان..5 جرحى في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 14 ببلدية سوق الحد
غليزان..5 جرحى في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 14 ببلدية سوق الحد
كما أصيب 5 أشخاص بجروح، مساء اليوم، اثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلديتي عمي موسى وسوق الحد في ولاية غليزان.
وسجلت وحدة الثانوية الحماية المدنية بدائرة عمي موسى تدخلها من اجل هذا الحادث.
والذي تمثل في اصطدام عنيف ما بين سيارتين سياحيتين بالمكان المسمى العباسية بتراب بلدية سوق الحد.
ليتم تحويل الجرحى 3 ذكور وامرأتين تتراوح أعمارهم ما بين 32و88 سنة للمستشفى المختلط لعمي موسى.
هذا ويتواجد أحدهما في حالة خطيرة، حيث أصيب بجرح عميق على مستوى الجبهة وكسر مفتوح بالقفص الصدري.
غليزان: الأمن يدعو المواطنين ضحايا نصب واحتيال من قبل موقوف إلى إيداع شكوى
كما دعت مصالح أمن ولاية غليزان المواطنين الذين راحو ضحية نصب واحتيال من قبل الموقوف “ق.ي”، التقرب من مديرية الأمن لتقييد شكوى محل القضية.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، وإنه طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان. تنهي مصالح أمن الولاية إلى علم المواطنين أن مصالحها الولائية للشرطة القضائية “الفرقة الإقتصادية والمالية”. قامت بتوقيف شخص المدعو “ق.ي”. و المتابع في قضية تلقي أموال الإحتيال لسلب ثروة الغير. باستعمال صفات كاذبة أو سلطة خيالية بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء.
كما اشار البيان، إلى أن مصالح أمن الولاية وجهت نداء لكل شخص وقع ضحية لهذا المحتال التوجه لنيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان. أو التقدم إلى أقرب مصالح أمن غليزان أو أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.