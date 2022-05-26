غليزان: ثلاث أطفال يتعرضون لعضات كلب مسعور

تعرض 3 أطفال ينحدرون من بلديتي واد الجمعة وغليزان لعضات كلب مسعور أمس الأربعاء نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

واستقبلت الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة ولاية غليزان، مساء أمس الأربعاء لثلاثة أطفال. تعرضوا لعضات كلب مسعور. من بينهم طفلين ينحدران من منطقة العرايسية ببلدية واد الجمعة.

كما أن الطفلين يبلغ سنهما الأول حوالي عامين مصاب بإصابات خفيفة. و الثاني يبلغ 4 سنوات تعرض لإصابات بليغة على مستوى اليدين والاذن والفخذ. فيما يبلغ طفل آخر 12 سنة ينحدر من حي السطال بمدينة غليزان. قدمت لهم الإسعافات الأولية ولقاح ضد داء الكلب غادروا بعدها المستشفى.

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خنشلة..وفاة طفل يبلغ 11 سنة إثر عضة كلب بمستشفى قايس

لفظ أمسية اليوم ، طفل ينحدر من بلدية المحمل، انفاسه الاخيرة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية حيحي عبد المجيد بدائرة قايس ولاية خنشلة. وذلك إثر مضاعفات ناتجة عن عضة كلب تسببت له في نزيف دموي حاد. ووقعت الحادثة منذ أزيد من نصف شهر ، أين نقل الضحية صاحب 11 سنة لمستشفى قايس. حيث مكث لفترة في حالة حرجة ليلقى حتفه أمسية اليوم. هذا ويذكر ان عديد الاحياء تعرف انتشار كبير للكلاب الضالة، في ظل غياب روح المسؤولية لدى الآباء من جهة وغياب عمليات الابادة من طرف مصالح البلدية. غليزان: توقيف أربعة أشخاص تورطوا في قضايا سرقة مركبات ودرجات نارية تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بأمن ولاية غليزان، من توقيف شخص تورط في قضية السرقة بالكسر من داخل مركبة. وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر دوريات لعناصر الشرطة على مستوى إحدى الأحياء. أين لفت إنتباههم لطلب تدخل من قبل مجموعة من المواطنين. مفادها وجود شخص قام بالسرقة بالكسر من داخل مركبة متوقفة. والتي طالت حقيبة ظهرية تحتوي على جهاز كمبيوتر محمول. و مبلغ مالي قدره 80.000 دج. كما تم ملاحقة المشتبه فيه ليتم ملاحقته و توقيفه و إسترجاع الحقيبة محل السرقة. كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن دائرة وادي ارهيو من توقيف 03 أشخاص. تورطوا في قضية سرقة دراجة نارية مع استرجاعها. وهذا بعد تلقى ذات المصالح لشكوى من طرف الضحية تفيد بتعرض دراجته النارية من نوع بيجو 103 للسرقة. بعد التحريات الميدانية التي باشرتها ذات المصلحة تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. مع استرجاع الدراجة النارية المحل السرقة. تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.

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