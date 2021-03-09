غليزان: عامان حبسا نافذا لرئيس بلدية سوق الحد المنتهية مهامه

أدانت محكمة وادي ارهيو رئيس بلدية سوق الحد المنتهية مهامه ورئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية ومقاول بعامين حبسا نافذا.

كما تم تغريمهم بغرامة مالية تراوحت ما بين 10 و20 مليون سنتيم.

وقد أدين باقي المتهمين من بينهم متصرف وكهربائي ومسؤول مصلحة البيومترية بعام حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية.

وتوبع المتهمون بمنح إمتيازات غير مبررة بالنسبة للمير والأمين العام.

فيما وجهت تهم تحرير وقائع غير صحيحة بالنسبة لرئيس البلدية السابق والأمين العام ورئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية.

كما توبع باقي المتهمون بجنحة سوء إستغلال الوظيفة، أما جنحة منح امتياز للغير عن طريق ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية بالنسبة لمسؤول مصلحة البيومترية متصرف والكهربائي باللجنة وعضر لجنة الصفقات.