غليزان.. وفاة دركي وإصابة أخر بواد سلام بعد سقوط شجرة على سيارتهم أثناء دورية

تدخلت وحدة الحماية المدنية بدائرة منداس لاجل حادث سقوط شجرة على سيارة تابعة لفرقة الدرك الوطني لبلدية واد سلام دائرة منداس بسبب الرياح القوية.

مما خلف جريحين احدهما توفي عند وصوله للمستشفى محمد بوضياف بغليزان يبلغ 28 سنة رتبة رقيب والثاني في حالة صدمة رقيب 29 سنة .أفراد الفرقة الاقليمية كانو أثناء الحادثة في دورية لتأمين الطريق الوطني رقم 23 في شطرها الرابط بين منداس وواد سلام.

طالع أيضا:

تدخلت اليوم الإثنين، مصالح الحماية المدنية، لتأمين حركة المرور ومعاينة سيارة بعد سقوط ا شجرة عليها بالمنطقة رقم 4 بحي الشرفة. كما تمكن عناصر الوحدة المتدخلة، من نزع الشجرة التي أحدثت حسب مصادرنا حالة طوارئ بالمنطقة لحظة سقوطها وقطعها للطريق.

كما تسبب سقوط الشجرة، في خسائر معتبرة للمركبات المارة بالمكان وقت حصول الحادثة. إضافة إلى شل حركة المرور أمام السائقين.

طالع أيضا:

سجلت محافظة الغابات بولاية البيض اليوم الثلاثاء سقوط 15 شجرة بعاصمة الولاية في ستة مواقع مختلفة على إثر الرياح القوية التي تشهدها الولاية.

وحسب مصادر النهار اونلاين تم تسخير جميع الامكانيات لأجل إزاحتها وفتح الطريق أمام المارة.

كما عرفت قرية بوغرارة ببلدية الشڨيق انقطاع للتيار الكهربائي بسبب تسجيل عطب على مستوى الضغط المتوسط بفعل الرياح القوية. التي عرفتها المنطقة مما استدعى تدخل الفرقة التقنية لمؤسسة سونلغاز لاصلاح ذلك.

وشهدت اليوم العديد من ولايات الوطن هبوب رياح قوية مصحوبة بزوايع رملية تسببت في سقوط عدد من اللافتات وكذا أعمدة الكهبائية. بالإضافة تسجيل توافد عدد كلبير من مرضى الربو إلى مصالح الإستعجالات بسبب ضيق في التنفس.

إقرأ المزيد عن الولاية :

الشلف: إنتشال جثة خمسيني بالقرب من ميناء تنس