غناوي يجري عملية جراحية ناجحة

أجرى لاعب اتحاد العاصمة، غيلاس غناوي، عملية جراحية، على مستوى “الأربطة الصليبية” وصفت بـ “الناجحة”.

ونشرت إدارة الاتحاد، بيانا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تؤكد من خلاله. نجاح العملية التي خضع لها غناوي، بمستشفى “سبيتار” بقطر.

مشيرة إلى أن لاعبها، سيباشر مرحلة العلاج الفيزيائي. استعدادا للانتقال إلى مرحلة العلاج الطبيعي، حيث ستدوم فترة غيابه حوالي 6 أشهر، ما يعني نهاية موسمه.

كما تمنت إدارة اتحاد العاصمة، الشفاء العاجل وعودة قوية إلى الميادين، للاعبها، الذي كان قد أصيب في لقاء اتحاد بسكرة، يوم الـ 2 أكتوبر الماضي، في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من الموسم الجاري.