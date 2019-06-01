غنية الدالية : تسجيل 1041 إخطارات عن أطفال في وضعية خطر

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية اليوم السبت، أنه تم إستقبال ومعالجة 1041 إخطار عن أطفال في

وضعية خطر إتخذت بموجبها الجهات الوصية 428 تدبير إتفاقي لفائدة الطفل أوالأسرة لرفع حالة الخطر خلال سنة 2018 والثلاثي الأول من السنة الحالية.

وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها على إحياء اليوم العالمي للطفولة بالقبة بالجزائر العاصمة، أنه في إطار آلية الإخطار والتبليغ وتفعيل دور

فرق التدخل في الوسط المفتوح عبر كامل ولايات الوطن لمتابعة وضعية الطفولة ومرافقتها”تم إنجاز 5889 تحقيق إجتماعي من بينها 1041

بحث إجتماعي يتعلق بإخطارات عن أطفال في وضعية خطر مع إتخاذ 428 تدبير إتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر”.

وشددت في هذا الإطار على حرص قطاعها على التكفل بإستقبال الإخطارات وجمع المعلومات وتقييمها وإتخاذ الإجراءات السريعة، للتكفل الإجتماعي والقضائي

وإشراك الطفل وذويه في إتخاذ التدابير الخاصة بحمايته، مذكرة أيضا بمساعي إنشاء وتفعيل الخطوط الخضراء للتبليغ والإخطار عن حالات العنف

والوضعيات الإجتماعية الصعبة وهي الرقم الأخضر للوزارة “15-27” ورقم الأمن الوطني المختص بحالات الإخطار “104” ورقم النجدة “17”

بالإضافة إلى الرقم “15-48″، والرقم الخاص بالدرك الوطني “10-55” ورقم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة “1111”.