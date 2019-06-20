غنية الدالية: “نسعى لتحقيق نسبة 40 بالمائة من المقاولاتية النسوية في المجتمع “

تسعى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتحقيق نسبة 40 بالمائة، من المقاولاتية النسوية بالمجتمع، وذلك للرفع من التنمية المحلية، واثبات وجود المرأة في عالم المؤسساتي ،حسبما كشفته المسؤولة الأولى عن القطاع.

واعتبرت غنية الدالية، على هامش الطبعة الثالثة لتسليم الجائزة الوطنية لتشجيع المقاولاتية النسوية، التي خصصت هذه السنة “للإبداع والإبتكار “أنّ نسبة 10 بالمائة من المستفيدات من قروض آليات دعم التشغيل “قليلة جدا ” مقارنة بالرجال.

ودعت الوزيرة، إلى ضرورة تشجيع العنصر النسوي سيما “خريجات الجامعات والمؤهلات للقيام بمشاريع استثمار لبلوغ نسبة 40 بالمائة من مجموع المستفيدين من هذه الآليات” .

كما ذكرت بالمناسبة بالإجراءات، التي اتخذتها الحكومة خلال هذا الأسبوع والمتمثلة في تسهيل فئة ذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب المشاريع للحصول على مقرات مساعدتهم على خلق المؤسسات المصغرة وتشجيع المقاولاتية النسوية .

واصفة هذا الإجراء “بالمحفز ” لمزاولة نشاطات المشاريع المختلفة وتوسيعتها مستقبلا وذلك للتخفيف من الأعباء المتعلقة بها مشيرة على الخصوص إلى كراء المحلات .

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال أشارت ذات المسؤولة عن قطاع التضامن الوطني إلى المشروع التنفيذي، الذي يسمح لأصحاب المشاريع بالحصول قرض مصغر ثانية لتوسيعه أو تكملته بمجرد الإنتهاء من القرض الأول حتى يكون صاحبه -كما أضافت- “في أريحية بعد تسديد المرحلة الأولى”.

كما دعت الوزيرة ، القاطنات بالمناطق الريفية إلى “الإستفادة من استعمال وسائل الإتصال الحديثة عن طريق الخلايا الجوارية التابعة للوزارة لتمكينهن من الإستفادة من دعم الدولة والحصول على اسقلالية مالية”.