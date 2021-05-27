غوارديولا:”بفضل مُخالفة محرز تأهلنا لنهائي دوري الأبطال”

عاد المُدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” للحديث عن مُخالفة النجم الدولي الجزائري رياض محرز التي سجلها ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

التقني الكاتلوني قال في حواره مع النجم الدولي الإنجليزي السابق ريو فيردناند لشبكة “بي تي سبورت”:”الفوارق في دوري الأبطال تكون صغيرة للغاية، وعلى سبيل المثال مواجهة سان جيرمان، يمكن مشاهدة تسديدة رياض في الهدف الثاني وهي تمر من جوار جسد لاعبي باريس، وبفضل هدف مثل هذا تتأهل إلى النهائي”.

وكان زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز قد أجروا اليوم الخميس آخر حصة تدريبية بمدينة مانشستر قبل يومين من النهائي مثلما ذكره الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن تُجرى الحصة التدريبية الآخيرة غدا الجمعة بالملعب الرئيسي الذي سيحتضن المواجهة المصيرية ضد تشلسي.

وسيكون أشبال التقني الكاتلوني “بيب غوارديولا” أمام فرصة دخول التاريخ من أوسع الأبواب وتحقيق كأس رابطة أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي خاصة وأن السيتي سيخوض نهائي أعرق المُسابقات لأول مرة أيضا، هذا كما سيكون رياض محرز ثاني جزائري يلعب نهائي الأبطال بعد رابح ماجر سنة 1987.