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غوارديولا بخصوص محرز :”سنُحاول الموسم القادم”

الرياضة
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غوارديولا بخصوص محرز :”سنُحاول الموسم القادم”
بقلم إسماعيل عشاش

رفع “بيب غوارديولا”، مدرب “مانشستر سيتي” معنويات الدولي الجزائري، رياض محرز، مؤكدا على إمكانية تقديم عرض جديد من أجله صيفا.

وصرح التقني الكاتالوني حسب جريدة “الصن” :”محرز لايزال لاعبا في ليستر سيتي، وسنرى ما سنقوم به الصائفة القادمة من أجله”.

وترك الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”السيتيزنس” الإنطباع بأنه لايزال راغبا في الإستفادة من خدمات أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016.

ويتواجد صاحب القدم اليُسرى السحرية، في وضعية معنوية كارثية، بعدما حرمه مُسيرو “ليستر سيتي” من تحقيق حُلمه باللعب مع الكبار.

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