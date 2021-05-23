غوارديولا: “محرز يملك الجودة لتسجيل عدد كبير من الأهداف” !

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، أن النجم الجزائري “رياض محرز” لديه الكثير من الجودة لتسجيل عدد كبير من الأهداف.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: ” الطريقة التي نلعب بها تجعل الجميع يسجل الاهداف، أغويرو وخيسوس مهمان”.

وأضاف: “هناك أيضا، سترلينغ، محرز وفودين الذين يملكون الجودة لتسجيل عدد كبير من الأهداف”.

وتابع: “لا يمكنك الاعتماد على لاعب واحد للفوز بالبطولات وخاصة البريميرليغ“.

وختم كلامه: “عندما يكون لديك مهاجم يسجل 25 إلى 30 هدف هذا يساعد كثيراً بصراحة، لكن لابد ان يكون لديك لاعبين اخرين يسجلون +10”.