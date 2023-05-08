غوارديولا يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة ريال مدريد و المان سيتي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن التشكيلة المحتملة لنادي مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، برسم ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وحسب ما كشفه اليوم الإثنين، موقع “Manchester Evening News“، والمقرب من نادي المان سيتي، فإن المدرب بيب غوارديولا، لن يعتمد على لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز كأساسي في المواجهة.

وأوضح ذات المصدر، أن غوارديولا، سيُقحم مكان رياض محرز، اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا، في مواجهة الريال.

للإشارة، سيستقبل ريال مدريد، مانشستر سيتي، غداً الثلاثاء، بملعب السانتياغو بيرنابيو، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.