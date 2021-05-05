غوارديولا يتغنى بـ “محرز” ويرفع له القبعة

الرياضة
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غوارديولا يتغنى بـ “محرز” ويرفع له القبعة
بقلم أمير بهلول

أشاد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، مؤكدا أن هذا الأخير رجل المهمات الصعبة.

وقال “غوارديولا”  في تصريحات صحفية: “رياض لاعب إستثنائي، لديه موهبة كبيرة وإمكانيات هائلة”.

وأضاف: “في المحافل الكبرى والمباريات المهمة هو دائماً جاهز،  نحن نعرف إمكانياته جيداً، انه لاعب رائع”.

وتابع: “يتم الحُكم على اللاعبين في مثل هذه المباريات الهامة وفي مثل هذه السيناريوهات. إنها تُعدّ إختبار كبير لهم، ورياض محرز يحب هذا النوع من المباريات ويستمتع بها”.

في حين ختم كلامه: ” لقد سجل 3 من أصل 4 أهداف في نصف نهائي دوري الأبطال.. هو يستحق الكثير من الثناء”.


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