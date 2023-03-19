غوارديولا يرد بسخرية على استبداله هالاند!

رد التقني الاسباني، بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بطريقة ساخرة، على الانتقادات التي تلاحقه بسبب استبداله المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، في لقاءات الفريق الأخيرة.

واستبدل غوارديولا، مهاجمه أمس، بعد تسجيله “هاتريك” في مرمى بيرنلي، ضمن منافسة كأس الاتحاد الانجليزي بعد مرور 63 دقيقة فقط، في لقاء انتهى بفوز كبير للسيتي بـ 6-0.

وكان التقني الاسباني، قد استبدل هالاند أيضا في الدقيقة 63 من المباراة ما قبل الماضي أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 5 أهداف (اللقاء انتهى بـ 7-0).

وواجه مدرب برشلونة السابق، انتقادات كبيرة بسبب استبداله هالاند، وراح البعض بعد لقاء “الشامبينز ليغ” ليؤكد بأن الخطوة هدفها حرمان النرويجي، من كسر الرقم القياسي، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري الأبطال.

ويعتبر الأرجنتيني، اللاعب الوحيد الذي سجل قبل هالاند، 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال، وكان ذلك، سنة 2012 في مرمى باير ليفركوزن الألماني تحت قيادة غوارديولا.

وعادت الانتقادات لتطال غوارديولا مجددا، بعد لقاء أمس، ليرد الاسباني، بسخرية على هذه الانتقادات قائلا: “لقد استبدلت هالاند حتى لا يكسر رقم ميسي!”