غوارديولا يعترف بأهمية محرز في طريقة لعب السيتي

اعترف المُدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” بأهمية النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

كما قال التقني الكاتلوني في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة تحسبا لمواجهة السيتي أمام ويستهام يونايتد المُقررة يوم الأحد.

“نحن نهاجم بتوسعة الملعب مع الجناحين، يعجبني ذلك، لا أعرف لماذا، لكني أفعل. لقد أحببته منذ أن كنت شابا. كان لدى جاك جريليش في أستون فيلا حرية أكبر قليلا، للعب على نطاق أوسع”.

وأضاف الرجل الأول في الطاقم الفني للسيتي:”ولكن مع رحيم ورياض نحب أن نلعب مع اللاعبين الذين يلعبون في هذا المركز”.