غوارديولا يكشف أفضل فترات محرز مع السيتي

تحدث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن نجمه الجزائري رياض محرز، كافشا أفضل فترة له مع السيتي.

وصرح غوارديولا، اليوم الجمعة، خلال ندوته الصحفية: “بالنسبة لي الفترة الحالية هي ليست أفضل ما شاهدته من محرز”.

كما أوضح مدرب السيتي: “أفضل فترات محرز، مع السيتي، بالنسبة لي، كانت في الموسم الماضي”.

وتابع غوارديولا: “لازال بإمكانه تقديم الأفضل، ليكون بنفس مستوى آخر 5 أو 6 أشهر من الموسم الماضي أين كان مذهلا”.

وجاءت هذه التصريحات من بيب غوارديولا، قبل المباراة التي ستجمع مانشستر سيتي، بنادي نرويتش لحساب الدوري الانجليزي