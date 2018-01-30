غوارديولا يملك أغلى خط دفاع في العالم !

لا يزال الإسباني”بيب غوارديولا” يدعم صفوف مانشستر سيتي بمدافعين بمستوى عالي وبمبلغ كبير أيضا، فقد دفع أكثر من 270 مليون أورو لترميم خطه الخلفي.

بداية تعاقدات غوارديولا كانت في سنته الأولى عندما وقع لـ”ستونز” مقابل 55 مليون أورو.

قبل أن يتعاقد مع “دانيلو” في الصائفة الماضية مقابل 30 مليون أورو، في حين ضم “والكر” مقابل 57 مليون أورو.

ولم يتوقف مدرب برشلونة سابقا عند هذا الحد بل تعاقد مع “ميندي” مقابل 57.5 مليون أورو.

ويوم أمس أكدت إدارة “أتلتيك بلباو” عن فسخ العقد مع المدافع “لابورت” بصفة رسمية مقابل 70 مليون أورو.

وفي انتظار توقيعه للعقد مع مانشستر سيتي في الساعات القادمة فإن “لابورت” سيكون ثاني أغلى مدافع في العالم.

يذكر أن غوارديولا وفي ظرف سنتين صرف ما يقارب الـ550 مليون أورو لتدعيم صفوف مان سيتي !!.