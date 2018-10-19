“غوارديولا” يُهدد “محرز” بـ”دو بروين”

كشف “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي”، بأن نجمه البلجيكي “كيفين دو بروين” جاهز لإسترجاع مكانته الأساسية في وسط الميدان.

وأوضح التقني الكاتالوني بأنه ينوي الإعتماد على “KDB”، مما يعني إحالة الدولي الجزائري، رياض محرز على مقاعد البدلاء أمام “بورنلي”.

يذكر بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، برز خلال الجولة الماضية من “البريميرليغ” بأداء مُحترم وتضييع ركلة جزاء، خلال مواجهة “ليفربول”.

ويتواجد إبن “سارسال” في وضعية نفسية سيئة، بعد الإنتقادات اللاذعة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، بعد الهزيمة في “البنين”.