غوتيريس: “من غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ الذي تسببت به دول أخرى”

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عالمنا يواجه أزمات عديدة ويجب التعاون للمضي قدما. ومن غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ الذي تسببت به دول أخرى.

وفي كلمة القاها بمناسبة القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر أكد غوتيريس على ضرورة العمل معا بقيم السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وبمناسبة حضوره كضيف شرفي في القمة العربية قال الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى تقديم الدعم السخي للامم المتحدة من اجل دعم كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا ولبنان. كما ان البلدان النامية في كل مكان بحاجة الى مزيد من الدعم. ويمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم لتحسين ظروف معيشة الشعوب العربية.

واضاف الأمين العام للأمم المتحدة على ان الحكومات في نصف العالم تقريبا بما فيها حكومات الدول العربية والإفريقية لا تحصل على ما يكفي من تمويل. ولهذا يجب بذل كل ما بوسعنا لنجاح مبادرة البحر الأسود للحبوب لضمان الوصول إلى الدول العربية والافريقية. ويمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم لتحسين ظروف معيشة الشعوب العربية.