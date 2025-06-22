غوتيريش: الضربة الأمريكية على إيران تصعيد خطير

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأميركية على إيران بأنها تصعيد خطير في منطقة تواجه مخاطر، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران.

وقال غوتيريش في بيان صُدر في وقت مبكّر من صباح هذا اليوم الأحد إنّ “هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة. مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم”.

وأضاف “في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنّب دوامة الفوضى. لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الليلة الماضية أن الجيش الأميركي نفّذ “هجوما ناجحا جدا” على 3 مواقع نووية إيرانية. بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

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