غوتيريش من رفح: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إلى مطار “العريش” الدولي بمصر، لتفقد معبر رفح الحدودي في مستهل زيارة تضامنية مع قطاع غزة.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، فإنه وفور وصوله، توجه غوتيريش، إلى مستشفى العريش العام لتفقد الوضع الصحي لجرحى القطاع الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة أمام معبر رفح أن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون “كابوسا لا ينتهي”.

وذكر غوتيرش أنه أتى إلى مدينة رفح المصرية “حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث” في غزة. حيث “هُدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان”.

وقال: “جئت لتسليط الضوء على الصعوبات والآلام التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة. والتقيت المصابين المدنيين الفلسطينيين في مستشفى العريش وتأثرت كثيرا بقصصهم”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه “لا شيء يبرر هجمات حماس يوم السابع من أكتوبر. ولا العقاب الجماعي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني”.

وأوضح غوتيريش أن “الوقت حان لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. وقال: “من المدمي للقلوب وقوف الشاحنات على جانب من المعبر بينما المجاعة على الجانب الآخر”. معتبرا أن “منع دخول المساعدات فضيحة أخلاقية”.

وحذر من أن “أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ على المدنيين الفلسطينيين والرهائن وجميع شعوب المنطقة”. في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لاقتحام رفح، والذي يلقى رفضا دوليا.

وأضاف بالقول: “حان الوقت لالتزام صارم من إسرائيل بالسماح لوصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة. وكذلك الإفراج الفوري عن جميع الأسرى”.

وتتضمن زيارة غوتيريش لمصر تفقد معبر رفح البري وتجديد الدعوة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ أكثر من 5 أشهر، مخلفا أزيد من 32 شهيدا و دمار هائل بالقطاع.