غولام ثامن أفضل ظهير أيسر في العالم !

كشفت مجلة “فور فور تو” الشهيرة عن ترتيب أفضل 10 أظهرة في العالم، أين احتل فوزي غولام المركز الثامن كأفضل ظهير أيسر في العالم.

في حين يعتبر غولام ثاني أفضل مدافع ايسر في الكالتشيو خلف البرازيلي “أليكس ساندرو” مدافع اليوفي.

ويأتي هذا ليؤكد قيمة اللاعب الجزائري الذي بات محل اهتمام كبار الأندية الانجليزية على غرار اليونايتد.

وفيما يلي قائمة التوب 10 :