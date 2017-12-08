غولام:” سأعود أكثر قوة.. وفي أسرع وقت “

أكد الظهير الأيسر الجزائري ولاعب نابولي فوزي غولام أنه يبذل جُهدا مُضاعفا من أجل العودة بأسرع وقت مُمكن إلى الميادين.

ونشر اليوم الجمعة لاعب الخضر صورة لجماهير “البارتينوباي” على صفحته الرسمية في “الإنستغرام” وأرفقها بالعبارة التالية

“أعملُ بقسوة من أجل العودة بسرعة إلى الميادين وأكثر قوة من ذي قبل لأمنح زملائي الدعم والمُساندة اللازمتين”.

وطالب غولام من جماهير الجنوب الإيطالي مُساندة الفريق في لقاء الأحد ضد الضيف فيورنتينا بعد الخسارتين المتتاليتين ضد اليوفي وفينورد.

“يوم الأحد.. أريدكم بقوة في المدرجات وأن تُحضروا الأعلام.. أريد الملعب كله أزرق”

هذا ويُذكر أن غولام يستعيد عافيته تدريجيا ومن المُقرر أن يعود إلى الميادين شهر مارس من عام 2018.