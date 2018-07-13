غولام في تدريبات “نابولي” بعد 40 يوما

سيكون الدولي الجزائري، فوزي غولام، على موعد مع إستئناف التحضيرات رفقة ناديه “نابولي”، بصفة تدريجية، بعد 40 يوما من الآن.

وأشارت تقارير إعلامية إيطالية، بأن الظهير الأيسر والذي وصل لمركز تربص فريقه بأعالي مدينة “ديمارو” والذي باشر إستعداداته للموسم الجديد.

ووفقا لآخر الأخبار، فإن تعافي صاحب القذفات الصاروخية، يسير بطريقة جيدة، ولكن الطاقم الطبي لـ”البيرتينوبي” لايُريد المُغامرة به في هذه الفترة.

يُذكر بأن مُدافع المنتخب الوطني، غائب عن المُنافسة الرسمية، منذ نهاية 2017، بسبب خضوعه لثلاثة عمليات جراحية على مُستوى الرُكبة.