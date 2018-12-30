غولام: “نحن سعداء بالفوز من أجل كوليبالي وجماهيرنا”

أبدى الجزائري فوزي غولام نجم “نابولي” عن سعادته بفوز فريقه أمس السبت على “بولونيا” بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت أحداث كثيرة.

فالجزائري دخل للإحماء بقميص زميله وصديقه “خاليدو كوليبالي” الذي عان من عباراة عنصرية في مباراة “الإنتر” في الجولة الماضية.

كما طالب جماهير “البارتينوبي” بالحضور ومعهم أقنعة وصور للاعب السينغالي من أجل دعمه والرد بطريقتهم على “العنصريين”.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “بعد مباراة “السان سيرو”، كان يجب علينا أن نحقق الفوز”.

وأضاف: “نحن سعداء بالفوز المحقق من أجل “كوليبالي” وكل الجماهير الرائعة.. فورزا نابولي”.