غولام: “نحن سعداء بالفوز من أجل كوليبالي وجماهيرنا”

فالجزائري دخل للإحماء بقميص زميله وصديقه “خاليدو كوليبالي” الذي عان من عباراة عنصرية في مباراة “الإنتر” في الجولة الماضية.

كما طالب جماهير “البارتينوبي” بالحضور ومعهم أقنعة وصور للاعب السينغالي من أجل دعمه والرد بطريقتهم على “العنصريين”.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “بعد مباراة “السان سيرو”، كان يجب علينا أن نحقق الفوز”.

وأضاف: “نحن سعداء بالفوز المحقق من أجل “كوليبالي” وكل الجماهير الرائعة.. فورزا نابولي”.

Dopo la partita di San Siro, oggi era fondamentale vincere. Siamo contenti: per @KKoulibaly26, per noi, per i nostri fantastici tifosi 🙌🏽#NapoliBologna 3-2 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Uqcs91GU0o

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) December 29, 2018