غولام وهني ومحرز مرشحون لجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2017

الرياضة
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غولام وهني ومحرز مرشحون لجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2017
بقلم يونس رزيق

رشحت مجلة “فرانس فوتبول” الثلاثي الجزائري (محرز، غولام، هني) لجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2017.

وطرحت المجلة الفرنسة 9 أسماء لخلافة اللاعب الجزائري رياض محرز في جائزة أفضل لاعب مغاربي التي تحصل عليهم في مناسبتين متتاليتين 2015 و2016.

وضمت القائمة المرشحة ثلاث أسماء مغربية يتصدّرها مدافع اليوفي بن عطية، ومتوسط ميدان فينرباتشي “نبيل ديرار”، إضافة إلى لاعب أجاكس الهولندي “حكيم الزياش”

وعرفت القائمة تواجد التونسي وهبي الخزري، مهاجم نادي رين، ولاعب الأهلي المصري علي معلول، بالإضافة إلى لاعب لخوية القطري يوسف المساكني.

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