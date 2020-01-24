غولام يتجه للبقاء في نابولي

يتجه الدولي الجزائري فوزي غولام، للبقاء في صفوف ناديه نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ومواصلة مغامرته في السيري “أ”.

وكشف صحيفة “سبورت إيطاليا”، أن فوزي غولام، وقبل أسبوع عن نهاية الميركاتو الشتوي، لم يتلقى أي عرض مقنع من الأندية الراغبة في خدماته.

وقد يدفع هذا الوضع بالدولي الجزائري، لإنهاء الموسم في نادي الجنوب الإيطالي، والسعي لإستعادة مستواه، ومكانته في تشكيلة نابولي.

يذكر أن إسم فوزي غولام (28 عاما)، تردد بقوة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في عدة أندية، على غرار واتفورد الإنجليزي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.