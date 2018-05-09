غولام يتجه للمُغامرة بنفسه من جديد!!

يتجه الدولي الجزائري، فوزي غولام للقيام بمغامرة جديدة، وذلك من خلال سعيه للمُشاركة أساسيا خلال الجولة القادمة من الدوري الإيطالي.

وأشارت جريدة “إيلماتينو”، لوجود إمكانية كبيرة بمُشاهدة الظهير يلعب منذ الدقيقة الأولى، خلال سفرية زملائه لمدينة “جنوى” لمُلاقاة “سامبدوريا”، الأحد القادم.

وتعتبر الخطوة التي سيقوم بها مُدافع “البريتينوبي”، مُغامرة حقيقية لأنه عائد من إصابتين خطيريتين “قطع في الأربطة وكسر في الركبة”.

يُشار بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان”، تواجد في القائمة الرسمية لفريقه بداية الأسبوع، ولكن مُدربه “ماوريتسيو ساري” رفض المُخاطرة به.