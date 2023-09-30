غولام يثمّن العودة بتعادل من سيفاس سبور

ثمّن الدولي الجزائري، فوزي غولام، التعادل السلبي الذي عاد به اليوم السبت ناديه هاتاي سبور التركي، من مواجهته للمضيف سيفاس سبور.

وشارك لاعب الخضر، أساسيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي. برسم الجولة الـ 7 من “السوبر ليغا” التركية، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة الـ 75.

ونشر غولام، صورة للتشكيلة التي واجهت سيفاس سبور، في منشور على حسابه الشخصي عبر “فيسبوك” وأرفق المنشور، بتعليق قال فيها: “قمنا بعمل رائع”.

وأضاف لاعب نابولي السابق: “الآن، العودة إلى العمل، ويجب أن نبقى مركزين من أجل التحدي المقبل”.

تجدر الإشارة، إلى أن غولام، التحق بهاتاي سبور، الصائفة الماضية قادما من أونجي الفرنسي، وشارك إلى حد الآن في 3 لقاءات منها واحدة كبديل، جامعا 156 دقيقة.