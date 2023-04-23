غولام يدخل عالم التجارة بإنشاء شركة مشروبات الطاقة

أعلن الدولي الجزائري، فوزي غولام، عن دخوله عالم التجارة، من خلال إنشاء شركة مشروبات الطاقة. مثلما أكده في حوار مطول خص به صحيفة “كورييري ديلو سبورت” اليوم الأحد.

ونقل موقع “إل نابوليستا” المهتم بأخبار نابولي، الذي لعب له غولام لـ 8 سنوات كاملة، حوار لاعب الخضر، الذي تحدث عن التزاماته الاجتماعية، رفقة زميله السابق في الفريق السنغالي كاليدو كوليبالي.

وقال غولام: “قمت بما شعرت به مع كوليبالي في نابولي.. عودة صغيرة من المودة اتجاه الأرض التي رحبت بنا كأطفال.”

مضيفا: “أنشأنا شركة Live Mana ، وهي شركة تنتج مشروبات الطاقة وأكثر من ذلك التوزيع نشط بالفعل في إفريقيا”.

كما أكد غولام، بأن الشركة، تعمل على مساعدة البلدان المحتاجة، وختم: “سنعيد توزيع الأرباح لمساعدة الشباب في البلدان التي توجد فيها حاجة للمساعدة، حيث تكون الحاجة أكبر.. هذه هي الفكرة التي نحبها والتي نريد دعمها”.