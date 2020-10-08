غولام يصنع الحدث بمبادرة طيبة

بادر الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نابولي الإيطالي، بخرجة طيبة، اتجاه فريق ناشئ، من مدينة سان تيتيان الفرنسية.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن قيام غولام، بتقديم مساعدات كبيرة لفريق ناشئ يحمل اسم مونتريانود 42.

وتمثلت هذه المساعدات، في عتاد رياضي (ألبسة، أحذية، حقائب)، لفائدة اللاعبين الشباب الناشطين في هذا النادي التابع لمنطقة سان تيتيان، مسقط رأس الدولي الجزائري.

وسهر فوزي غولام، على نقل هذا العتاد من ايطاليا، إلى فرنسا، على أن تسليمه لنادي مونتريانود 42، في حفل رسمي، بحضور والد غولام، ورئيس بلدية سان تيتيان.