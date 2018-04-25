غولام يُسابق الزمن للمشاركة في مباراة “الوداع” !

كشفت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أنّ الجزائري “فوزي غولام” لن يستعجل عودته للميادين رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأكد موقع “كالتشيو نابولي”، أنّ غولام وضع نصب أعينه مباراة “كروتوني” الأخيرة في الكالتشيو من أجل المشاركة.

غير أن الطاقم الطبي يفضل التريث ولن يمنحه الضوء الأخضر بسهولة حتى لا تتكرر الإصابة مرة ثانية.

كما أنّ مباراة الجولة الأخيرة في الدوري الإيطالي قد تكون الأخيرة لـ “غولام” مع نابولي الذي قد يرحل لإنجلترا في الصائفة.

لذلك يعوّل الجزائري أن يكون “حاضرا” في ختام الدوري الإيطالي حتى يودّع جماهير “السان باولو”.