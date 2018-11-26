غول يرد على محمد عيسى :”عيب عليك تأمر الأئمة بالصبر وأنت متنعم براتب يفوق راتبهم بعشرات المرات”

أكّد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول، أنّ محاضر الإجتماع الممضاة من طرف مصالح محمد عيسى، شاهدة على إخلاف الوزارة للوعود ومخالفتها كل المواثيق والعهود .

وقال جمال غول في منشور له على “الفايس بوك”، ” إنّنا لا ننتظر من الوزارة الكثير، والتي عجزت عن توفير أقل ما يجب توفيره من الحد الأدنى للوزير فكيف لها تحقيق مطالب الأئمة” .

منتقدًا موقف وزير القطاع محمد عيسى، حول مطلب الأئمة برفع الأجور، قائلا: ” الرائد لا يكذب قومه ولكنه يجوع معهم إذا جاعوا، وعيب عليه أن يأمرهم بالصبر وهو متنعم براتب يفوق راتبهم بعشرات المرات”.

مشددا على تمسكهم بمطالبهم المهنية خاصة فيما تعّلق رفع أجور الأئمة .

ووّاجه المتحدث، الوزير محمد عيسى، بتصريحاته السابقة، والتي إعترف فيها أنهم لم يحسنوا التفاوض في تعديل القانون الأساسي، مطالبا إياه إيجاد الحلول الحقيقية لقطاعهم، واقتراح البدائل الإيجابية التي تُرقي منظومة التسيير والتأطير .

وفي الختام قال غول، ” إنّ الوزير الناجح هو الذي يجعل من الموظفين شركاء وليس بالضرورة أُجراء”.