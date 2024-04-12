غويري: “الشعب الجزائري شغوف وفخور بأول أهدافي مع الخضر”

جدد نجم نادي رين الفرنسي، أمين غويري، فخره بحمل الألوان الوطنية، مشيدا في الوقت ذاته بالأجواء المميزة التي عاشها إلى حد الآن مع الخضر.

وفي حوار مطول خص به الموقع الرسمي لناديه رين الفرنسي، سئل غويري، عن التغيير الذي طرأ عليه بعدما أصبح دوليا جزائريا، ورد: “هذه أصولي ولدي عائلة في الجزائر. إنه شرف كبير أن أكون قادرا على تمثيل البلاد.”

قبل أن يؤكد فخره بهدفه في مرمى بوليفيا، في خامس لقاء له بألوان الخضر، منذ أول استدعاء أكتوبر 2023.

وواصل غويري: “الشعب الجزائري شغوف، والشغف لا يصدق، وهذا يساعدنا كثيرا خلال المباريات.. لم أعرف كل الأجواء ولكنها تعتبر من الأفضل، إنها استثنائية.”