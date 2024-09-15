غويري بديلا في انتصار رين على مونبولييه

اكتفى الدولي الجزائري، أمين غويري، بالمشاركة بديلاً في الانتصار الذي حققه اليوم الأحد، ناديه رين، أمام الضيف مونبولييه.

وشارك مهاجم الخضر، بداية من الدقيقة 68، حينما كان رين، متقدما بثلاثية نظيفة. وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها المباراة، المندرجة، ضمن الجولة الـ 4 من “الليغ1” الفرنسية.

وتعتبر هذه المرة الأولى، في الموسم الجديد، التي يشارك فيها غويري، بديلا مع ناديه الفرنسي، بعد شارك أساسياً لـ 3 لقاءات متتالية، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر.