غويري حاسم في مواجهة رين ولوريان

بصم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الأحد، على أول تمريرة حاسمة له في “الليغ1” الفرنسية، رفقة ناديه رين.

ويشارك لاعب الخضر، غويري، أساسيا في لقاء رين والمضيف لوريان، الذي انتهى شوطه الأول قبل قليل، بتأخر رفقاء الدولي الجزائري بثنائية لهدف.

وتقدم لوريان بهدف بنيران صديقة عن طريق وارمد عمري منذ الدقيقة الـ 4. قبل أن ينجح غويري، في منح تمريرة هدف التعادل لزميله لودوفيتش بلاس، عند الدقيقة الـ 21. إلاّ أن أصحاب الديار أضافوا هدفا ثانيا عن طريق إسحاق توريه، في آخر دقيقة من الشوط الأول.

للإشارة فإن غويري، لعب مع رين هذا الموسم 11 مباراة باحتساب لقاء اليوم، سجل خلالها هدفين وصنع واحدا.