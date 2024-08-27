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الرياضة

غويري لاعب الشهر في رين الفرنسي

بقلم محمد لمين صحراوي
غويري لاعب الشهر في رين الفرنسي
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أُختير الدولي الجزائري، أمين غويري، الأفضل في ناديه رين الفرنسي، خلال شهر أوت الجاري.

وأكد الحساب الرسمي للنادي الفرنسي، عبر منصة “إكس” بأن جماهير رين. اختاروا نجم الخضر، أفضل لاعب في الشهر الحالي.

ونشر المصدر ذاته، إحصائيات غويري، هذا الشهر. حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، وارتطمت تسديداته مرتين في العارضة، خلال مواجهتين من “الليغ1”.

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