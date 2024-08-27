غويري لاعب الشهر في رين الفرنسي
بقلم محمد لمين صحراوي
أُختير الدولي الجزائري، أمين غويري، الأفضل في ناديه رين الفرنسي، خلال شهر أوت الجاري.
وأكد الحساب الرسمي للنادي الفرنسي، عبر منصة “إكس” بأن جماهير رين. اختاروا نجم الخضر، أفضل لاعب في الشهر الحالي.
ونشر المصدر ذاته، إحصائيات غويري، هذا الشهر. حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، وارتطمت تسديداته مرتين في العارضة، خلال مواجهتين من “الليغ1”.
À l’unanimité, les supporters Rouge et Noir ont élu Amine Gouiri 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 🃏
🥷 1 but
🫂 1 passe décisive
🤏 2 montants touchés
𝘽𝙧𝙖𝙫𝙤 𝘼𝙢𝙞𝙣𝙚 👏 pic.twitter.com/aTAAdzNwqE
— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 27, 2024
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