غويري يتجه إلى البقاء في رين الفرنسي

وجّه مدرب نادي رين الفرنسي، جوليان ستيفان، الدعوة للدولي الجزائري، ولاعب الفريق أمين غويري، للدخول في التربص الصيفي الخاص بالموسم الجديد من “الليغ1”.

وارتبط اسم غويري، بمغادرة نادي رين الصائفة الحالية، نحو “البوندسليغا” الألمانية. أين يملك اهتمامتين جديين، من طرف البطل باير ليفركوزن وأيضا من لايبزيغ.

وكشفت إدارة نادي رين، اليوم السبت، عبر موقعها الالكتروني. بأن المدرب ستيفان، وجه الدعوة لـ 27 لاعبا، لمباشرة التحضيرات الصيفية، يتقدمهم مهاجم الخضر أمين غويري.

وسيخوض رين تحضيراته للموسم الجديد، بمنطقة “Dinard” شمال فرنسا، لمدة 10 أيام، حسبما أكده موقع “ouest-france”، الذي أشار إلى أن رفقاء غويري، سيلاقون اليوم وديا، نادي سانت مالو من “الناسيونال2″، قبل ملاقاة ستاد لافالوا من “الليغ2” يوم 20 السبت القادم.