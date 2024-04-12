غويري يتحدث عن حظوظ تتويجه بجائزة “فيفيان فوي”

تحدث الدولي الجزائري، ولاعب نادي رين الفرنسي، أمين غويري، عن حظوظ تتويجه بجائزة “مارك فيفيان فوي” لأفضل لاعب إفريقي في “الليغ1”.

واختير غويري والدولي الآخر نبيل بن طالب، لاعب ليل، للتنافس رفقة 9 لاعبين آخرين على جائزة أفضل إفريقي في الدوري الفرنسي، لسنة 2024.

وبخصوص إمكانية تتويجه، قال غويري في تصريحات لموقع ناديه رين الفرنسي: “التواجد ضمن أفضل اللاعبين أفارقة، أمر يسعدني كثيرا”.

قبل أن يستدرك:”لا أعتقد أنني سأفوز بالجائزة، ولكن نعم، إنه شرف.. إنها مكافأة على العمل الكبير الذي أقوم به، وهذا يزيد من الدافع والتطلع لتحقيق المزيد والاحترافية اتجاه الذات، يمكن دائما تحقيق التقدم.”

ورشّح غويري، في المقابل، المغربي أشرف حكيمي. لاعب البياسجي، للفوز بالجائزة. مبرزا بأنه يقدم مستوى جيد هذا الموسم. وهو ظهير بنكهة هجومية ويبذل مجهودات كبيرة ويعرف متى يكون حاسما.