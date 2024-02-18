غويري يتلقى أنباء سارة

زفّت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأحد، أخبارا سارة للدولي الجزائري، ولاعب نادي رين، أمين غويري.

وأبرزت صحيفة “واست فرانس” بأن لاعب الخضر، الغائب عن “كان” كوت ديفوار. بسبب الإصابة، سيسجل عودته إلى التشكيلة الأساسية لرين. بمناسبة لقاء اليوم الأحد، أمام كليرمون فوت في الجولة الـ 22 من “الليغ1”

كما أبرز المصدر ذاته، بأن غويري، سيتحول إلى لاعب أساسي في مخططات المدرب جوليان ستيفان، بسبب معاناة الثنائي أرنود كاليمويندو وبيرتوغ يلدريم.

ومنذ عودته من إصابة شارك غويري، في 3 مناسبات مع رين الفرنسي منها واحدة فقط كأساسي.