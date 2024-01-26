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الرياضة

غويري يستدعى لمواجهة ليون

بقلم فيصل زيان بوزيان
غويري يستدعى لمواجهة ليون
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إستدعى مدرب نادي رين الفرنسي، جوليان ستيفان، لاعبه الدولي الجزائري أمين غويري، لمواجهة اليوم الجمعة، أمام المنافس ليون.

برسم الجولة الواحد والعشرين من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وهذا بعد شفاء لاعب الخضر، من الإصابة التي عانى منها على مستوى الشهر، غاب على إثرها غويري لمدة تقارب الشهر عن الميادين.

وللإشارة، ستلعب المواجهة بداية من الساعة 21.00 ليلا بالتوقيت المحلي.

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