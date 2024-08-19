غويري يقود تشكيلة افتتاح “الليغ1”

تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي رين الفرنسي، أمين غويري، ضمن تشكيلة الجولة الأولى من “الليغ1” الفرنسية.

وكان غويري، قد قاد أمس الأحد، ناديه لفوز كبير استقر على ثلاثية نظيفة، أمام الضيف أولمبيك ليون، في لقاء شهد مشاركة لاعب الخضر الآخر، سعيد بن رحمة، من جانب “لوال”.

وسجّل غويري هدفا وصنع آخرا، ما جعل موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء. يضعه ضمن تشكيلة الأسبوع، بتقييم 8.84، كثاني أفضل لاعب في الجولة، بعد البرازيلي، لويس هنريكي، لاعب مارسيليا، بـ 8.94.

وجاء تألق غويري، في افتتاح موسم “الليغ1” قبل أيام فقط، عن انطلاق تربص الخضر. المرتقب يوم 2 سبتمبر الداخل، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى “كان” 2025.