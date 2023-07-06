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الرياضة

غويري يقوم بخطوة تقربه من المنتخب الوطني

بقلم فيصل زيان بوزيان
غويري يقوم بخطوة تقربه من المنتخب الوطني
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كشفت مصادر مقربة من اللاعب الفرانكو الجزائري والناشط بصفوف نادي رين الفرنسي، أمين غويري، عن قيام اللاعب بخطوة حاسمة تحسبا للإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني.

وحسب ما كشفته تقرير لموقع “L’equipe Foot”، صبيحة اليوم الخميس، فإن اللاعب أمين غويري، يحوز من قبل على جواز سفر جزائري، وسيقوم بتجديده الشهر المقبل.

وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة التي قام بها اللاعب غويري، ستمهد له الطريق، للإلتحاق بالمنتخب الوطني في المستقبل القريب.

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