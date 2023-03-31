غويري يُقرر تغيير جنسيته الرياضية

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن إقتراب اللاعب الفرانكو الجزائري بنادي رين الفرنسي، أمين غويري، من تغيير جنسيته الرياضية.

تحسبا لإلتحاقه بكتيبة بلماضي، في قادم الإستحقاقات، والتخلي عن تمثيل المنتخب الفرنسي.

ونقل موقع 90 MIN، اليوم الجمعة، عن موقع RMC، أن اللاعب الفرانكو الجزائري غويري، حسم قرار إختياره اللعب مع المنتخب الوطني.

وأضاف المصدر، أن غويري سيلتحق بالخضر، بعد المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا لأقل من 23 سنة، شهر جوان المقبل.