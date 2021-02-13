غويني: نجدد دعمنا لبرنامج الرئيس تبون وسنشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة

قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، إنّ حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها.

ودعا غويني في تصريح له اليوم الطبقة السياسية إلى ضرورة الابتعاد عن الحسابات الإيديولوجية و المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.

كما عبر غويني في الوقت ذاته، عن ارتياحه الكبير لعودة الرئيس سالما، مجددا دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة حزبه في الإسهام في دعم الجزائر الجديدة.

وفي ذات السياق، قال غويني إن السنة الأولى من عهدة الرئيس كانت موفقة رغم الأزمة الصحية و ما يحدث في دول الجوار وتداعيات العالمية.

كما دعا غويني الحكومة إلى إقرار اجراءات أخرى تحسّن معيشة المواطن خاصة في الشق الاجتماعي.

وقال غويني، إن حركة الإصلاح تعلن المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة الربيع المقبل لإكمال الإصلاح السياسي، داعيا إلى تجديد المجالس المنتخبة وكل يحق له المشاركة أحزاب ومجتمع مدني.