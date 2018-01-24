غياب “هني” المؤثر يُسقط أندرلخت في فخ التعادل

غاب الدولي الجزائري “سفيان هني” عن تشكيلة فريقه “أندرلخت” البلجيكي سهرة اليوم الأربعاء في المواجهة التي جمعته بواسلاند بيفيرين.

لحساب الجولة 23 من الدوري البلجيكي الممتاز وإنتهت بتعثر أصحاب الأرض بتعادلهم بهدفين لهدفين أمام صاحب المركز 9.

وغاب لاعب الخضر الذي منح فريقه الفوز في أخر جولة بسبب العقوبة بعد حصوله على 5 بطاقات صفراء أخرها في اللقاء الماضي.

ورغم تسجيل فريقه لهدفين إلا أن غياب القائد الأول للفريق البنفسجي ظهر بشكل جلي في اللقاء الذي شارك فيه الجزائري الأخر أيت عثمان بديلا في الدقيقة 90.

لأول مرة مع فريقه الجديد “واسلاند بيفيرين” بعد إنتقاله إليه من فريق سبورتينغ خيخون الإسباني في هذا الميركاتو الشتوي.