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الرياضة

غيتان أفضل مراوغ في الدوري البرتغالي

بقلم محمد لمين صحراوي
غيتان أفضل مراوغ في الدوري البرتغالي
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تصدّر الدولي الجزائري، رفيق غيتان، قائمة أفضل المراوغين في الدوري البرتغالي خلال الموسم الكروي الجاري 2023/2024.

وقام غيتان، لاعب نادي إستوريل، والذي بصم شهر مارس الفارط، على أول ظهور له رفقة الخضر، بـ 94 مراوغة ناجحة هذا الموسم.

وحسب إحصائيات نشرها أمس السبت، مؤشر “سوفا سكور” المختص في الأرقام والاحصاء. فإن نسبة نجاح الدولي الجزائري، في المراوغات بلغت 57% في الدوري البرتغالي الممتاز.

ولعب صاحب الـ 24 ربيعا مع إستوريل في الموسم الجاري. 36 مباراة في جميع المنافسات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 أخرى.

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