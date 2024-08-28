غيتان يقترب من مغادرة إستوريل البرتغالي

اقترب الدولي الجزائري، رفيق غيتان، من مغادرة ناديه إستوريل برايا، قبل أيام فقط عن غلق فترة التحويلات الصيفية الحالية، حسبما أكدته تقارير صحفية برتغالية.

وأفاد موقع “dominiodebola” بأن لاعب الخضر، الذي خاض مع ناديه 41 مباراة الموسم الفارط. سجّل خلالها 7 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، سيغادر إستوريل نحو نادي سبورتينغ براغا.

مشيرا إلى أن المدرب الجديد لنادي إستوريل، يان كاثرو، لا يثق كثيرا في إمكانيات رفيق غيتان. بعدما اكتفى بإشراكه أساسيا مرة واحدة في أول 3 لقاءات من الموسم الجديد.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن نادي سبورتينغ براغا حسم صفقة لاعب الخضر. بعد توصله لاتفاق مع مسؤولي إستوريل ووكيل أعمال رفيق غيتان، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.